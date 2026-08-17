ЦИК будет обязан рассмотреть вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России будет обязан рассмотреть вопрос об изменении в избирательном бюллетене после получения решения суда об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", сообщил "Интерфаксу" зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"После получения решения суда, ЦИК обязан будет рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюллетень", - сказал Булаев в понедельник.

"Закон предполагает, если бюллетени не изготовлены, а они еще не готовились, удаление из бюллетеня информации о партии, регистрация которой отменена", - сообщил зампредседателя ЦИК

Булаев пояснил, что "информация о партии, отмена регистрации которой судом принята, будет удалена из бюллетеня".

В понедельник Верховный суд РФ признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы. "Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Таким образом решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу.

Партия "Яблоко" продолжит обжаловать решение об отмене регистрации списка кандидатов от партии в Госдуму в президиуме Верховного суда, сообщил ранее адвокат Гаджи Алиев.