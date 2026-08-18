В белгородском селе при ударе FPV-дрона по машине ранена женщина

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Шесть муниципалитетов Белгородской области атакованы дронами ВСУ, ранена женщина, сообщил оперштаб региона.

"В селе Отрадное Белгородского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль женщина получила осколочные ранения", - сказано в сообщении. Лечиться ее повезут в Белгород. Ее машина повреждена.

В селе Никольское Белгородского округа дрон атаковал автомобиль и нанес ему повреждения.

В Шебекине дрон взорвался на предприятии - повреждены навес, два грузовых и легковой автомобили. В селе Никольское Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно - осколками посекло машину. В селе Доброе вследствие атаки FPV-дрона загорелся грузовик.

В селе Грузское Борисовского округа от удара дрона в частном доме разрушена кровля.

Село Никаноровка Губкинского округа атаковано беспилотником - поврежден объект инфраструктуры.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - посечены входная группа и две машины. В селе Сергиевка Краснояружского округа частный дом атакован дроном - пробита крыша.

В Ракитянском округе на участке автодороги Пролетарский - Солдатское при взрыве дрона посекло кузов автомобиля.