Microsoft оштрафована на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Microsoft виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить Microsoft Corporation административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной в административном правонарушении, предусмотренным ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Также во вторник за аналогичное правонарушение был оштрафован зарегистрированный на Кипре разработчик платформы искусственного интеллекта Crushon.ai - Techiepie Ltd на сумму 3,5 млн рублей.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы, в том числе Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.