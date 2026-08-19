Белгородская область за сутки была атакована 133 раза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Белгородская область за сутки была атакована 133 раза, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Удары пришлись по Белгороду и 16 округам, были произведены шесть обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, а также шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 167 беспилотников.

В результате атак погиб один мирный житель. Кроме того, в Белгородском округе обнаружены тела двоих мужчин, погибших 15 августа.

Также Шуваев проинформировал, что за прошедшие сутки пострадали 18 человек, среди которых двое детей. Оба ребенка в тяжелом состоянии госпитализированы. Также в тяжелом состоянии находятся трое взрослых. В случае необходимости пострадавшие будут переведены в федеральные клиники.

По информации оперативного штаба Белгородской области, во вторник оказали помощь мужчине и женщине, которые пострадали в результате атак дронов в селах Отрадное и Нечаевка Белгородского округа днем ранее.

Всего, по данным оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак последствия зафиксированы в 88 населенных пунктах региона. Повреждены 32 частных жилых дома, три из которых сгорели, 6 многоквартирных домов, 56 легковых и грузовых автомобилей, три из которых уничтожены огнем, два автобуса, три полуприцепа (один из них сгорел), также сгорел микроавтобус. Повреждены пять коммерческих объектов, три предприятия, три объекта инфраструктуры, четыре ЛЭП, газовая труба, гараж, надворные и хозпостройки. Сгорели ангар, еще один гараж и хозпостройка.