Закрыты аэропорты Оренбурга, Уфы, Бугульмы, Ярославля и московский Домодедово

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Оренбурга, Уфы, Бугульмы, Ярославля и столичный Домодедово временно не обслуживают рейсы, сообщила Росавиация в своем канале в Max.

Как уточнили в агентстве, в аэропортых введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Ярославля (Туношна), Самары (Курумоч), Нижнего Новгорода (Чкалов), Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин) и столичном Жуковском. Московский аэропорт внуково работае по согласованию с соответствующими органами.