В ЛНР в результате атак за сутки есть погибший и восемь раненых

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате атак за последние сутки погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Сватовском муниципальном округе в результате удара БПЛА по жилому дому погибла 70-летняя женщина", - написал он в Max.

В Северодонецке был атакован частный дом, там ранены 47-летние женщина и мужчина, а также 10-летний ребенок.

В Сватовском муниципальном округе и Лисичанске были нанесены удары по легковым машинам, в результате этих атак ранены 59-летняя женщина и 75-летний мужчина.

"В Славяносербском муниципальном округе беспилотник атаковал локомотив, ранение получил помощник машиниста. В Рубежном и Кременском муниципальных округах в результате ударов противника пострадали 44-летний и 51-летний мужчины", - добавил Пасечник.