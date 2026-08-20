Президент Южной Кореи поддержал решение Трампа о сокращении совместных учений

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что уважает усилия президента США Дональда Трампа по созданию условий для диалога с КНДР.

"Я считаю, что послание президента Трампа - это важное решение, отражающее серьезные намерения, которые он вложил в создание мира за пределами враждебности и конфронтации на Корейском полуострове", - написал Ли Чжэ Мен в четверг в соцсети X.

Он отметил, что разделяет усилия Трампа "по созданию условий для диалога с целью установления мирного режима на Корейском полуострове, даже если это означает свертывание совместных учений Южной Кореи и США".

Южнокорейский президент пообещал поддержать американского лидера в миротворческих усилиях и добавил, что уважает его решение о сокращении учений.

В понедельник американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей.

По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

Изначально планировалось, что военные учения США и Южной Кореи продлятся с 17 по 27 августа. Позже страны приняли решение завершить учения уже 21 августа.