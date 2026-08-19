Пхеньян заявил об обеспокоенности учениями Южной Кореи и США вне зависимости от их масштабов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти КНДР обеспокоены проведением военных учений США и Южной Кореи вне зависимости от их масштабов и сроков, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

"Мы обращаем внимание, прежде всего, на то, что совместные военные учения США и Южной Кореи начались и до сих пор продолжаются, что, несомненно, является проявлением враждебности против Северной Кореи", - передает слова Ким Ё Чжон южнокорейское агентство Yonhap.

Она также заявила, что Пхеньян больше сфокусирован на этом, а не на факте сокращения масштабов учений.

"Сестра Ким Чен Ына отметила, что Пхеньяну важнее сам факт проведения совместных учений Южной Кореи и США, а не недавнее решения сократить их масштаб", - пишет Yonhap.

В понедельник президент США Дональд Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. При этом президент США подчеркнул, что большую часть UFS оплачивают именно Штаты и что эти учения "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

Изначально планировалось, что военные учения США и Южной Кореи продлятся с 17 по 27 августа. Позже страны приняли решение завершить учения уже 21 августа.