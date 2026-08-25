В Белгородской области в результате последних атак есть погибший и раненые

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА погибла женщина и еще пять человек были ранены, сообщил региональный оперштаб.

"В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина", - сказано в сообщении.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона женщина получила осколочные ранения бедра и шеи, ее доставят в больницу в Белгороде.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон ударил по автомобилю, женщина получила множественные осколочные ранения ног, у мужчины, по предварительным данным, акубаротравма. Бригада скорой помощи отвезет их транспортирует в областной центр.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате атаки FPV-дрона на спецтехнику мужчина получил осколочные ранения спины, его также доставят в Белгород.

"В хуторе Красиво Борисовского округа в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения лица и рук. Бригада "скорой" доставляет его в областную клиническую больницу. Машина повреждена", - говорится в другом сообщении.