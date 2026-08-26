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Белгородские власти сообщили о 147 атаках на регион за сутки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Белгородскую область за минувшие сутки атаковали 147 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По его информации, удары были нанесены по 18 округам, было восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и четыре сброса взрывных устройств с БПЛА.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 193 беспилотника. Один человек погиб и 12 были ранены, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести, уточнил Шуваев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 августа 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Александр Шуваев
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