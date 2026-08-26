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Жительница Иркутской области оштрафована за повреждение мемориала

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суд в Шелехове признал женщину виновной в повреждении мемориального сооружения и оштрафовал на 200 тысяч рублей, сообщила прокуратура Иркутской области.

Она осуждена по ч. 1 ст. 243.4 УК (повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

Суд и следствие установили, что осужденная 3 декабря в поселке Чистые ключи Шелеховского района повредила памятное полотно мемориального комплекса "Журавль".

"Женщина пыталась его сорвать, ударом руки сломала нижнюю часть, после чего полотно выпало из конструкции, на которой оно было закреплено, - сказано в сообщении. - На поврежденном объекте были размещены фотографии погибших при защите интересов Отечества военнослужащих, а также сведения об их биографии и воинских подвигах".

Ее задержали полицейские. Подсудимая признала вину, в содеянном раскаялась, причиненный ущерб возместила в полном объеме.

Шелеховский район Иркутская область
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