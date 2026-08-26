Поиск

Глава ЛНР сообщил о гибели одного человека в Рубежном

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Рубежном в результате удара по легковому автомобилю погиб 39-летний мужчина, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Кроме того, по его словам, минувшей ночью Луганск атаковали больше 30 БПЛА, беспилотники ударили по жилым домам, гражданским и промышленным объектам. "Благодаря слаженной работе наших систем ПВО и мобильных огневых групп удалось предотвратить более серьезные последствия. Никто из жителей не пострадал", - сообщил глава ЛНР.

Кроме того, Пасечник сообщил об ударах ВСУ по автомобилям, объектам гражданской и промышленной инфраструктуры в Старобельском, Свердловском, Лутугинском, Кременском и Белокуракинском муниципальных округах, а также в Первомайске.

"В четырех муниципалитетах республики в результате падения обломков возникли возгорания на открытой местности. МЧС России оперативно ликвидирует последствия атак", - добавил он.

ЛНР Леонид Пасечник Луганск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины

Кремль пока не планирует новых контактов с высокопоставленными представителями США

 Кремль пока не планирует новых контактов с высокопоставленными представителями США

В Кремле сообщили о контактах спецслужб РФ и США в связи с поездкой в Москву главы ЦРУ

Лантратова сообщила о проходящем в Белоруссии обмене пленными между РФ и Украиной

Число жертв пожара на Амурском ГХК достигло восьми человек

Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области

 Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области

МИД РФ сообщил о вызове временной поверенной в делах Румынии

Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

 Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

В Нижегородской области промпредприятие получило повреждения при атаке БПЛА

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3574 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11385 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов