Глава ЛНР сообщил о гибели одного человека в Рубежном

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Рубежном в результате удара по легковому автомобилю погиб 39-летний мужчина, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Кроме того, по его словам, минувшей ночью Луганск атаковали больше 30 БПЛА, беспилотники ударили по жилым домам, гражданским и промышленным объектам. "Благодаря слаженной работе наших систем ПВО и мобильных огневых групп удалось предотвратить более серьезные последствия. Никто из жителей не пострадал", - сообщил глава ЛНР.

Кроме того, Пасечник сообщил об ударах ВСУ по автомобилям, объектам гражданской и промышленной инфраструктуры в Старобельском, Свердловском, Лутугинском, Кременском и Белокуракинском муниципальных округах, а также в Первомайске.

"В четырех муниципалитетах республики в результате падения обломков возникли возгорания на открытой местности. МЧС России оперативно ликвидирует последствия атак", - добавил он.