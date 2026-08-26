Спецборт МЧС доставит в Москву девятерых пострадавших при пожаре на Амурском ГХК

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из Благовещенска в Москву с девятью пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК), сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из Благовещенска. По итогам консилиума врачей принято решение о транспортировке девяти пострадавших, нуждающихся в специализированной помощи", - говорится в сообщении.

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