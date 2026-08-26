Комиссия Ростехнадзора до конца ноября изучит причины пожара на Амурском ГХК

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Комиссия по определению причин возникновения пожара на Амурском газохимическом комплексе (ГХК, Амурская область) создана Ростехнадзором, сообщает помощник руководителя ведомства Андрей Виль.

"В состав комиссии включены работники центрального аппарата Ростехнадзора, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, специалисты экспертных организаций и предприятия", - написал Виль в своем канале в Мах.

Согласно сообщению, комиссия создана "в целях определения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства: Амурский ГХК. Этап 3. Основное производство. Этап 3.4. Амурский газохимический комплекс. Производство пиролиза". Срок работы комиссии - до 27 ноября текущего года.

По указанию руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого его заместитель Вадим Сергеев находится на месте события, отметил Виль.

Техническую комиссию возглавил руководитель Дальневосточного управления Ростехнадзора Александр Панов.

Как сообщалось, во вторник произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза Амурского ГХК. Погибли восемь человек, ведутся поиски еще восьми сотрудников. Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 обратившимся оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась.

В Приамурье прибыл спецборт МЧС России, оснащенный медицинским оборудованием, для эвакуации пациентов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.