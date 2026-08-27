Поиск

Путин соболезнует Си Цзиньпину после схода селей в Тибетском автономном районе Китая

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая, передав слова поддержки тем, кто потерял близких, и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин Китай Тибет Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подтверждена гибель 15 человек на Амурском ГХК

Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

 Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

В Петербурге один человек погиб, другой пострадал в результате возгорания авто

CBS узнал, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на НАТО

Глава СВР Нарышкин охарактеризовал встречу с директором ЦРУ как рабочий формат

 Глава СВР Нарышкин охарактеризовал встречу с директором ЦРУ как рабочий формат

Двое россиян пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

 Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

Герасимов заявил об активных наступательных действиях в Алексеево-Дружковке

В Генштабе заявили, что ВС РФ осталось 4 км до восточных границ Славянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11406 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов