Путин соболезнует Си Цзиньпину после схода селей в Тибетском автономном районе Китая

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая, передав слова поддержки тем, кто потерял близких, и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.