В Чувашии три подростка стали фигурантами дела о террористической организации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Чувашии три подростка из города Канаш стали фигурантами дел об участии в деятельности террористической организации, сообщило региональное управление СКР.

По версии следствия, с апреля по июнь 2026 года подозреваемые в возрасте 14, 15 и 16 лет через интернет принимали участие в деятельности международной организации, признанной террористической. Они размещали видеоролики и пропагандировали идеологию и деятельность этой запрещенной организации в одной из социальных сетей, а также наносили ее символику на здания в Канаше.

Дела возбуждены по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Подозреваемые задержаны, суд поместил их под домашний арест.