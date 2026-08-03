В Кузбассе двух подростоков обвинили в подготовке массового убийства в школе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Киселевский городской суд оставил на свободе под запрет определенных действий до 29 сентября двух несовершеннолетних, обвиняемых в подготовке к массовому убийству в школе, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

"По версии следствия, подростки обсуждали подготовку к совершению массового убийства в одной из школ Киселевского городского округа, распределяли между собой роли и планировали использовать самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Обвинение просило поместить их под домашний арест.

Им вменили подготовку убийства двух и более лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.