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Четверо пострадавших при пожаре на Амурском ГХК выписались из больниц

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - За последние сутки четыре человека, пострадавшие при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК, Амурская область), выписались из больниц, сообщает пресс-служба предприятия.

"За последние сутки из медицинских организаций выписаны четыре сотрудника подрядных организаций, ранее находившиеся на стационарном лечении. Сразу после выписки они направлены в санаторий города Свободного для прохождения курса восстановительного лечения", - говорится в сообщении.

Аналогичный курс восстановительного лечения планируют организовать для всех госпитализированных после пожара, если у них будут соответствующие медицинские показание. Руководство предприятия оказывает поддержку пострадавшим в период восстановления.

Как сообщалось, во вторник произошел пожар на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза Амурского ГХК. По последним данным, погибли 15 человек, в том числе гражданин России и 14 иностранных граждан. Все погибшие - сотрудники подрядных организаций. В больницу попали 39 человек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Амурский ГХК пострадавшие
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