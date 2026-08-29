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Двое детей и трое взрослых ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое детей, пострадали от атак со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Белгородском округе село Новая Нелидовка подверглось обстрелу. Мальчик 10 лет получил осколочные ранения ног, его 6-летний брат - предварительно, акубаротравму", - говорится в сообщении.

Бригада "скорой" доставляет пострадавших в детскую областную клиническую больницу. Также медики оказали помощь матери детей на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.

Вследствие прилета снаряда загорелись гараж и находящаяся внутри машина - пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, повреждения зафиксированы в 11 частных домах.

В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю, в результате чего мужчина получил травматическую ампутацию пальцев ноги и множественные осколочные ранения ног. Ему оказывают помощь в больнице.

Кроме того, медицинская помощь оказана женщине, которая получила акубаротравму в результате детонации FPV-дрона в селе Купино Шебекинского округа.

Белгородская область
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