Двое подростков и пятеро взрослых ранены при новом ударе БПЛА в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Семь мирных жителей, среди которых двое подростков, ранены при очередных атаках ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный региональный штаб в субботу.

"В Белгородском округе в поселке Разумное беспилотник ударил по коммерческому объекту. Двое подростков 13 и 15 лет получили осколочные ранения ног. Мужчина - осколочное ранение лица. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены навес, оборудование и три машины. Один из автомобилей загорелся - возгорание потушено.

В поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. В местную больницу доставлен мужчина с переломом плеча, предплечья и осколочными ранениями руки.

Кроме того, в селе Долгое Валуйского округа при детонации беспилотника трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Медики транспортируют их в Валуйскую ЦРБ.