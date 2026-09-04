Поиск

Участники захвата заложников в ростовском СИЗО получили до 29 лет колонии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году, сообщили в пресс-службе суда.

"Подсудимые признаны виновными, им назначено от 21 до 29 лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также трем из них назначены штрафы в размере от 300 тыс. до 660 тыс. рублей.

Судебный процесс по делу о захвате заложников начался летом минувшего года. По делу проходили Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев. В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 (покушение на побег из-под стражи), ч.3 ст.206 (захват заложника), ч.3 ст.321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (покушение на террористический акт), ч.1 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании).

В РоссииМуфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО, задержан по делу об экстремизмеЧитать подробнее

16 июня 2024 года заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Были начаты переговоры, затем в ходе операции по освобождению часть преступников была ликвидирована. Сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали.

Позже Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры двум участникам группы, Камневу и Гандалоеву, по факту ранее совершенных преступлений террористической направленности, из-за которых они и находились в СИЗО.

В январе 2025 года стало известно, что в отношении пяти выживших участников захвата заложников возбудили новые уголовные дела. По данным следствия, они намеревались выехать в Ингушетию и совершить там ряд терактов.

В июле 2026 года гособвинение запросило для обвиняемых от 28 до 30 лет колонии.

Ростов-на-Дону Исламское государство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак в понедельник проведёт заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов

Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

 Новак сообщил, что экспорт дизтоплива будет открыт по мере формирования запасов

В Сочи в ходе атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы

Порядка 6 тыс. человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период с 4 по 25 сентября

 Порядка 6 тыс. человек сдадут ЕГЭ в дополнительный период с 4 по 25 сентября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11547 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов