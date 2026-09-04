Участники захвата заложников в ростовском СИЗО получили до 29 лет колонии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году, сообщили в пресс-службе суда.

"Подсудимые признаны виновными, им назначено от 21 до 29 лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также трем из них назначены штрафы в размере от 300 тыс. до 660 тыс. рублей.

Судебный процесс по делу о захвате заложников начался летом минувшего года. По делу проходили Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев. В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 (покушение на побег из-под стражи), ч.3 ст.206 (захват заложника), ч.3 ст.321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (покушение на террористический акт), ч.1 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании).

16 июня 2024 года заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Были начаты переговоры, затем в ходе операции по освобождению часть преступников была ликвидирована. Сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали.

Позже Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры двум участникам группы, Камневу и Гандалоеву, по факту ранее совершенных преступлений террористической направленности, из-за которых они и находились в СИЗО.

В январе 2025 года стало известно, что в отношении пяти выживших участников захвата заложников возбудили новые уголовные дела. По данным следствия, они намеревались выехать в Ингушетию и совершить там ряд терактов.

В июле 2026 года гособвинение запросило для обвиняемых от 28 до 30 лет колонии.