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Основателя IT-компании iSpring Ускова оправдали по делу о мошенничестве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марий Эл на заседании в пятницу рассмотрела апелляции на приговор основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову по уголовному делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов республики в своем канале в Мах.

Уточняется, что были рассмотрены апелляционные представления и жалобы, поданные на приговор Йошкар-Олинского горсуда Марий Эл от 5 июня 2026 года.

"Суд апелляционной инстанции отменил приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл и вынес апелляционный приговор, которым удовлетворил апелляционные жалобы осужденного и защитников. Апелляционным приговором Верховного суда Республики Марий Эл Усков Ю.В. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - говорится в сообщении.

Суд также признал право Ускова на реабилитацию. Арест его имущества отменен.

Как сообщалось, 5 июня Йошкар-Олинский горсуд признал Ускова виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. рублей.

Усков был задержан в Марий Эл 10 февраля 2025 года по подозрению в мошенничестве, в офисе компании iSpring прошли обыски.

Компания iSpring занимается разработкой программных продуктов для корпоративного обучения, базируется в Йошкар-Оле.

Марий Эл iSpring Юрий Усков
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