Семь человек получили ранения в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали 14 муниципалитетов Луганской Народной Республики за сутки, в результате ударов ранения получили семеро мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в воскресенье.

"В Славяносербском муниципальном округе БПЛА атаковал легковой автомобиль, пострадали двое мужчин", - написал он в своем канале в Мах.

По его данным, ВСУ также нанесли удары в районе супермаркета и жилого дома в Северодонецке, в результате чего ранение получил пожилые мужчина и женщина. Была атакована пожарная автоцистерна МЧС России, никто из спасателей не пострадал.

Кроме того, по данным Пасечника, в Свердловске ВСУ прицельно ударили по строителям и спецтехнике в районе строящегося моста. Ранения получили трое работников.

Всего, по его словам, за сутки под огонь украинской армии попали 14 муниципалитетов ЛНР. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты коммунальной и гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков возникли возгорания на открытой местности, сообщил Пасечник.