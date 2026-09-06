Один человек погиб в результате удара дрона ВСУ по рынку в Энергодаре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Общее число пострадавших после удара дрона ВСУ по рынку в Энергодаре возросло до девяти, один из них позже скончался, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье.

"По уточненным данным, при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок пострадали девять человек. (...) Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, другие пострадавшие находятся под наблюдением врачей, угрозы их жизни нет.

Как сообщалось, дрон ВСУ атаковал рынок Энергодара днем в воскресенье. Первоначально было известно о шести пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. Затем был повторный удар.

СК возбудил уголовное дело о теракте.