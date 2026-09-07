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Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области остается в крайне тяжелом состоянии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в ДТП, произошедшем в Тогучинском районе в субботу, госпитализированы в четыре больницы, сообщил министр здравоохранение региона Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

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"Пострадавшие госпитализированы в четыре медицинских учреждения, несколько пациентов - в Тогучин, первую и вторую горбольницы (Новосибирска - ИФ) и областную больницу, двое маленьких детей 5 и 6 лет - в облбольницу, двое подростков 16 и 17 лет, состояние разной степени тяжести - от средней степени до одного крайне тяжелого", - сказал он.

Всего было госпитализировано 11 человек.

Со своей стороны, начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков отметил, что во время ДТП грузовой автомобиль, выехав на встречную полосу, сначала столкнулся с автомобилем Suzuki, а затем с - с рейсовым автобусом, водитель которого в результате скончался.

По его словам, вопрос об аресте водителя грузовика, в отношении которого возбуждено уголовное дело, будет рассматривать суд в понедельник.

Как сообщалось, на автодороге в Тогучинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки HOWO и пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, в ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Погиб водитель микроавтобуса.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.

Новосибирск
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