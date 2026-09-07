Песков не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США по урегулированию конфликта на Украине на встрече в Москве и их возможное отличие от договоренностей в Анкоридже.

"Нет. Об этом я вам сказать не могу", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, отличаются ли предложения переговорщиков от США на последней встрече в Москве от тех, которые звучали на встрече в Анкоридже.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые состоялись в Москве поздно вечером 5 сентября, были своевременными и весьма полезными для обеих сторон, сообщил ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.