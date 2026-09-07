Топливо по субсидированной цене появится на малых сетях АЗС в Крыму со среды

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бензин марки Аи-95 появится в Крыму на малых сетях автозаправочных станций со среды, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Республике Крым продолжается реализация бензина Аи-95 на автозаправочных комплексах "ТЭС" и "Атан" по цене 100 рублей за литр. С завтрашнего дня - с 8:00 и с 18:00. Начиная с 9 сентября объем топлива этой марки у данных операторов несколько снизится, при этом 95-й бензин по такой цене будет в наличии на АЗС малых сетей", - написал Аксенов в своем канале в Max.

По его словам, на сети "ТЭС" с понедельника в продажу поступит дизельное топливо, а со вторника - бензин Аи-92 по цене до 100 рублей.

"Ожидаем, что реализация данного бензина будет стабильной, без перебоев", - добавил он.

1 сентября Аксенов сообщил, что в республике будет снижена цена на бензин Аи-92 и Аи-95. По его словам, на бензин Аи-92 и дизельное топливо определенное время может сохраняться дефицит, но все следующие партии будут продавать по цене не выше 100 рублей за литр. Бензин по льготной цене на предыдущей неделе продавали на двух крупнейших сетях АЗС Крыма - "ТЭС" и "Атан".

По словам премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, в сентябре ожидается поставка в регион более 60 тыс. тонн топлива, этого объема хватит для насыщения рынка при действующих ограничениях - заправки до 20 литров на одну машину.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.