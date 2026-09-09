Электроподстанция повреждена в Геленджике из-за атаки БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Повреждение электроподстанции произошло в Геленджике (Краснодарский край) в результате атаки беспилотников на город, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем канале в Мах.

"В результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция, вследствие чего зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика", - написал он.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах. Основной удар пришелся по Новороссийску. Повреждения зафиксированы в частных и многоквартирных домах. Погибли четверо, в том числе один ребенок, пострадали еще 29 человек. Произошло возгорание на территории одного из предприятий города.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко позже уточнил, что повреждения получили три предприятия города.

Последствия ночной атаки устраняют в Крымском, Темрюкском районах и в Анапе.