Электроснабжение восстановили в Геленджике после пожара на подстанции из-за БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение в Геленджике (Краснодарский край), нарушенное в среду в результате повреждения электроподстанции после атаки БПЛА.

"К этому часу во всех домах и социальных объектах Геленджика и пригорода восстановлено электроснабжение", - сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем канале в Мах.

Как сообщалось, в среду после атаки беспилотников на Геленджик произошло возгорание на электроподстанции. Это привело к отключению электроэнергии в ряде микрорайонов города. Погибших и пострадавших нет.

На отдельных улицах микрорайона Голубая Бухта введен локальный режим ЧС. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах. Основной удар пришелся по Новороссийску. Повреждения зафиксированы в частных и многоквартирных домах. Погибли четверо, в том числе один ребенок, пострадали еще 29 человек.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко позже уточнил, что повреждения получили три предприятия города.

Последствия ночной атаки также устраняют в Крымском, Темрюкском районах и в Анапе.