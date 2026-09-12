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Один человек погиб, шестеро пострадали в Запорожской области из-за ударов ВСУ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в Запорожской области в результате удара со стороны ВСУ по машине, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"На автомобильной дороге вблизи села Вишневое Приазовского муниципального округа был атакован гражданский автомобиль, погиб мужчина", - написал он в своем канале в Max.

По словам губернатора, за сутки от ударов ВСУ пострадали шесть человек. В частности, на трассе около села Запорожье при обстреле ранены двое мужчин, в Энергодаре - еще один мужчина. Кроме того, в селе Скельки, селе Орлянское и в Васильевке пострадали женщина и двое мужчин. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным Балицкого, за сутки нейтрализовано более 300 украинских дронов, направленных на объекты гражданской инфраструктуры.

Запорожская область Евгений Балицкий
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