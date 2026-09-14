Глава "Росатома" призвал европейских лидеров дистанцироваться от украинских атак

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что европейским лидерам необходимо дистанцироваться от украинских атак, направленных на провоцирование ядерной угрозы. Он сказал это журналистам после встречи в Вене с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Уже настало время европейским лидерам дистанцироваться от этих явных преступлений, от этих явных злонамеренных действий, направленных фактически на провоцирование ядерной угрозы, через прямые удары, через энергетическое обеспечение станции, - сказал Лихачев. - Такой комплекс злонамеренных действий, он не достигнет результата".

По словам Лихачева, практически 90% разговора с Гросси было посвящено ситуации на ЗАЭС, обеспечению безопасности крупнейшего в Европе энергетического объекта.

"Мы с вами вроде бы далеко, в Вене находимся, расстояние здесь порядка 1400 км. И даже при умеренном ветре, не дай бог, радиоактивное облако дойдет досюда за двое с небольшим суток. Поэтому, конечно, это общая европейская забота. И наша главная здесь цель - объяснить, в чем главные риски в продолжающейся эскалации и нагнетании ударов по Запорожской станции", - сказал глава "Росатома".

Он отметил, что последние события, когда ВСУ ударили по колонне заправщиков, завозящих необходимое для безопасности станции топливо, "расставили все точки - кто и что делает, и с какой целью".

"Это признают уже практически все, что вот эта эскалация - желание поставить станцию, персонал в безвыходную ситуацию, это не достигнет цели. Здесь нет никаких сомнений. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", - резюмировал Лихачев.