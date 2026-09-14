В Астрахани потушили загоревшееся в субботу вторсырье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинском районе Астрахани полностью потушили пожар на открытой площадке, где с минувшей субботы горело вторсырье, сообщили в областном управлении МЧС.

Вторсырье и экскаватор загорелись на площадке на Рыбинской улице 12 сентября. В ночь на 13 сентября пожар был локализован на площади 700 кв. м, перехода огня на административное здание удалось не допустить. В воскресенье в 7:40 было ликвидировано открытое горение.

Пожар тушили 39 человек и 12 единиц техники. Обошлось без пострадавших.