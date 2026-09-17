В Нижегородской области обломки БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Нижегородской области в результате ночной атаки беспилотников получили повреждения от обломков жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, ущерб некритичен, пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Ночью и утром в Нижегородской области отражена атака 43 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения остекления нескольких жилых домов и другой некритический ущерб объектам гражданской инфраструктуры", - написал он в мессенджере.

Пострадавшим он пообещал оказать помощь. На местах продолжают работать сотрудники экстренных служб и идет оценка нанесенного ущерба.