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Great Wall ввела завод трансмиссий в Тульской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (российское подразделение китайского автоконцерна Great Wall Motor, GWM) в четверг ввело в эксплуатацию производственный комплекс трансмиссий на своей промплощадке в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области, передал корреспондент "Интерфакса".

Производственная мощность завода составляет более 180 тыс. изделий в год. Соглашение о его строительстве было подписано в 2025 году на Петербургском экономическом форуме.

Запуск нового производства стал новым этапом в реализации стратегии GWM по углублению локализации ключевых компонентов автомобилей Haval в России и развитию производственных мощностей предприятия.

Площадь нового завода превышает 30 тыс. кв. м. Производственный процесс охватывает полный цикл изготовления трансмиссий: от термической и механической обработки ключевых компонентов до сборки готовых коробок передач. На предприятии создано около 500 рабочих мест. Завод включает пять лабораторий с оборудованием для высокоточных измерений и оценки качества металла и обработки деталей.

Первый этап предполагает освоение сборочных операций и механической обработки компонентов автоматических коробок переключения передач (АКПП). В последующем планируется освоение литья корпусных деталей и использование заготовок валов и шестерен российского производства.

Предприятие по производству трансмиссий станет частью большого комплекса Haval в России по производству автокомпонентов, строительство которого завершится в 2027 году. Общая площадь этого комплекса достигнет 130 тыс. кв. м.

Завод Haval в России функционирует с 2019 года как локальное производственное предприятие, включающее полный цикл производства автомобилей. В технологические процессы завода входят штамповка, сварка, окраска, сборка и литье пластика, производство выхлопной системы, сидений и деталей интерьера.

В 2024 году на территории основного производства открылся завод по производству двигателей, а в августе 2025 года состоялся запуск цеха механической обработки корпусных деталей двигателей. В настоящее время общая территория основного производства превышает 190 тыс. кв. м.

Производственная линейка завода включает шесть моделей: городские кроссоверы Haval Jolion, интеллектуальные кроссоверы F7, кросс-купе F7x, кроссоверы Haval Dargo, а также кроссоверы повышенной проходимости H3 и H7. Производственная мощность составляет 150 тыс. автомобилей в год.

По данным правительства Тульской области, на автозаводе в 2025 году произведено 111,3 тыс. автомобилей под маркой Haval, в 2024 году - более 132 тыс. машин. Инвестиции компании в производство в Тульской области превышают 60 млрд рублей.

Great Wall Haval Тульская область
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