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Аварийную посадку вертолета в Красноярском крае будет расследовать МАК

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - АМежгосударственный авиационный комитет будет расследовать причины аварийной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявшего санавиационный рейс на севере Красноярского края, сообщила Росавиация.

"Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

Ключевая цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Расследование будут проводить в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 N° 609).

20 сентября около 23:00 местного времени (19:00 по Москве) Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского округа при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит - Суломай. Пострадали бортмеханик и фельдшер, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту следственные органы Восточного МСУТ СКР возбудили дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщила пресс-служба управления.

"Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна", - говорится в сообщении.

Ми-8 МАК Росавиация Красноярский край Суломай КрасАвиа
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