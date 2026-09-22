Чистая прибыль "ДОМа.РФ" по МСФО за 8 месяцев выросла на 40%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ДОМ.РФ" увеличило чистую прибыль по МСФО за 8 месяцев 2026 года на 40% в годовом выражении, до 76,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"Результаты "ДОМ.РФ" за 8 месяцев и традиционное сезонное ускорение развития бизнеса во втором полугодии позволяют нам рассчитывать на выполнение годовых финансовых целей и дальнейшее увеличение дивидендных выплат", - заявил заместитель генерального директора - финансовый директор "ДОМ.РФ" Давид Овсепян.

Прогноз компании на 2026 год предполагает чистую прибыль на уровне 117 млрд рублей.

Чистые процентные доходы группы за 8 месяцев увеличились на 26% в годовом выражении, до 120 млрд рублей. Драйвером роста является увеличение кредитного портфеля год к году и рост чистой процентной маржи до 4,2%.

Чистые комиссионные доходы выросли на 46%, до 31 млрд рублей, и формируют 23% операционных доходов группы. Рост показателя отражает развитие комиссионного бизнеса в соответствии со стратегией диверсификации бизнес-модели, говорится в релизе.

Отчисления на создание резервов сохраняются на уровне прошлого года и составляют около 28 млрд рублей, что соответствует стоимости риска на уровне 0,7%.

Административно-хозяйственные расходы и амортизация выросли на 23% за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 40 млрд рублей. Эффективность бизнеса сохраняется на очень высоком уровне: отношение расходов к доходам (CIR) составило 24,1%.

Кредитный портфель юридических лиц достиг 3,1 трлн рублей и увеличился на 13% с начала года. За отчетный период выданы кредиты объемом свыше 1,2 трлн рублей, составляющие 42% портфеля.

Кредитный портфель физических лиц уменьшился на 7% с начала года за счет секьюритизации собственных кредитов на 130,7 млрд рублей, до 714,4 млрд рублей. С начала года выдано ипотечных кредитов на 111 млрд рублей, что на 36% больше, чем за 8 месяцев 2025 года.

Средства физических лиц выросли на 11% с начала года и достигли 1,7 трлн рублей, а их доля в объеме источников фондирования составила 36%. Средства юридических лиц увеличились на 18% с начала года и также составили 1,7 трлн рублей.

Портфель сделок секьюритизации составил 1,9 трлн рублей. С начала года заключено семь сделок на 206,4 млрд рублей, при этом основной пул сделок ожидается к концу 2026 года.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства. Компания в ноябре 2025 года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей.