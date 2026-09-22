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На Дальнем Востоке осенью проведут испытания нового пилотируемого космического корабля

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Осенью на Дальнем Востоке проведут парашютный сброс и испытания перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП), сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Первый шаг - это запуск и отработка нового перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля. И осенью будет уже парашютный сброс и его испытания на Дальнем Востоке", - сказал он.

6 апреля генеральный конструктор - замгендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что первый запуск ПТК НП состоится в 2028-2029 годах.

28 декабря 2024 года в "Роскосмосе" сообщили, что один беспилотный и два пилотируемых полета ПТК НП планируется провести в 2028 году в рамках летных испытаний на космодроме Восточный. В 2026 году пройдут испытания корабля в режимах аварийного спасения при нештатной ситуации на стартовом комплексе, в 2027 году - в зоне максимальных скоростных напоров.

Разработка многоразового корабля идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

Роскосмос Дальний Восток Дмитрий Баканов Михаил Мишустин ПТК НП
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