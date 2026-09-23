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Мединский анонсировал открытие на Кузнецком мосту книжного магазина Союза писателей России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве через неделю на Кузнецком мосту откроется флагманский книжный магазин Союза писателей России - "Книжная лавка писателей", сказал журналистам помощник президента, председатель - первый секретарь СПР Владимир Мединский.

"Скоро, через неделю, откроется главный наш флагманский книжный магазин, который был разрушен все эти годы, на Кузнецком мосту - "Книжная лавка писателей", - сказал Мединский журналистам в среду.

"Книжная лавка писателей" уже открыта в штаб-квартире СПР на Комсомольском проспекте. Здесь 23 сентября состоялось вручение членских билетов нового образца. Билеты были вручены телеведущему Леониду Якубовичу, писателю-сатирику, артисту эстрады Лиону Измайлову, писателю-маринисту и журналисту, капитану 1 ранга в запасе Николаю Черкашину, публицисту Олегу Ясинскому. Также членский билет СПР получил советник- посланник посольства России в Белоруссии Владимир Ваньке.

Говоря о преимуществах членства в СПР, Мединский отметил, что сейчас союз - это "большая, мощная, единая организация", которая в перспективе может помогать с изданием книг, а в настоящее время дает возможности для творческих резиденций, в том числе в Переделкине, литературных вечеров в ЦДЛ, встреч с читателями, в том числе в книжных магазинах СПР.

"Естественно, для членов СПР везде приоритет, скидки, а самое главное - уважение и любовь читателей. Ведь писатель - существо социальное: он, может быть, пишет один, но он пишет для людей, - и ему важно общаться с коллегами, поклонниками, где-то - чувствовать поддержку со стороны государства. Вот для этого мы (СПР - ИФ) и есть", - сказал Мединский.

Владимир Мединский ЦДЛ Кузнецкий мост Москва СПР Леонид Якубович Лион Измайлов
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