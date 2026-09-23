В Москве прокомментировали передачу Киеву канадских ракет-перехватчиков

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Поставки оружия Украине западными странами отдаляют мир и напрямую вовлекают их в конфликт; любые грузы с военной продукцией для Украины становятся законной целью для ВС России, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ответе на вопрос СМИ о подписании руководителями Канады и Украины декларации о столетнем партнерстве.

"Обращает на себя внимание, что на этом фоне Канада объявила о передаче своим подопечным в Киеве ракет-перехватчиков на 350 миллионов канадских долларов", - говорится в комментарии.

Захарова подчеркнула, что "накачка Украины оружием только отдаляет мир и напрямую вовлекает страны Запада в конфликт".

"А любые грузы с военной продукцией для Киева становятся законной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации. Мы об этом не раз предупреждали", - добавила она.