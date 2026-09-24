В Туве турист из Москвы погиб после нападения медведя

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Медведь напал на туриста в Туве, мужчина погиб, сообщил "Интерфаксу" глава республиканского Госохотнадзора Артыш Салчак.

"22 сентября группа туристов из Москвы на лодке отправилась вверх по реке Большой Енисей в глухую тайгу. Там они на берегу разбили лагерь. В дневное время на них напал медведь, который сильно искусал лицо одному из туристов, мужчине около 60 лет. Пострадавшего перевезли на лодке в село Тоора-Хем, оттуда санавиацией в республиканскую больницу в Кызыле. Около двух часов назад пришла информация, что мужчина скончался", - сказал Салчак.

По его словам, туристы отправились в тайгу, несмотря на введенный запрет на посещение леса, взяли с собой очень много продуктов.

К месту нападения выдвинулись охотники, чтобы застрелить медведя, а также полицейские.

Салчак добавил, что в 2026 году это первое нападение медведя на человека, но за последние пару месяцев в регионе было больше десятка нападений медведей на скот, при дефиците пропитания в лесах медведи все чаще выходят к населенным пунктам и чабанским стоянкам.

"В настоящее время медведям перед зимой необходимо накопить жир, а в текущем году в лесах неурожай кедрового ореха и ягод. Поэтому они стали часто подходить к населенным пунктам и чабанским стоянкам. За последние пару месяцев зафиксировано более десяти случаев нападения на домашний скот", - сказал Салчак.

По его словам, в республике, как и по Сибири в целом, популяция медведей считается высокой, поэтому муниципалитеты Тувы принимают дополнительные меры безопасности.

"У нас в каждом муниципалитете организованы бригады охотников, которые занимаются отстрелом медведей, которые подходят к населенным пунктам и представляют опасность", - отметил Салчак.

В Туве до 30 ноября действует запрет на посещение лесов из-за активности медведей. Также с 10 сентября введен запрет на рыбную ловлю.