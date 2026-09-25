В Ульяновске отремонтировали поврежденную из-за атаки БПЛА теплотрассу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На севере Ульяновска восстановили участки теплотрассы, поврежденные в результате массированной атаки БПЛА, сообщила мэрия.

"Аварийная бригада муниципального предприятия с помощью специального оборудования восстановила герметичность двух участков теплотрассы диаметром 300 мм. Началось заполнение системы водой. Планируется, что это займет около двух часов", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Ульяновска Александр Болдакин сообщал, что в результате повреждения трубопровода без горячей воды остались несколько многоквартирных ряд домов на улицах Уютной, Любови Шевцовой и Ульяны Громовой, а также один детский сад.