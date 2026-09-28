WoodMac предупредили о подорожании бензина в США в случае запрета экспорта дизеля

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Введение запрета на экспорт дизельного топлива из США может вызвать существенную цепную реакцию, спровоцировав сокращение мировых запасов нефтепродуктов, и в конечном итоге нанесет вред американским потребителям, предупреждают аналитики Wood Mackenzie.

Розничные цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах 21 сентября достигли исторического максимума в $6,51 за галлон и продолжили расти, в связи с чем, некоторые американские законодатели начали призывать к приостановке его экспорта и приоритетному обеспечению внутреннего рынка.

Анализ, проведенный Wood Mackenzie, показывает, что запрет экспорта приведет к заполнению хранилищ нефтепродуктов в районе Мексиканского залива, вынудит американские НПЗ резко сократить переработку нефти и увеличить импорт бензина, что рискует спровоцировать рост цен на бензин, говорится в докладе консалтинговой компании.

Это решение также ускорит сокращение запасов нефтепродуктов на мировых рынках, предупреждают эксперты. Они отмечают, что доля Европы в американском экспорте дизельного топлива/газойля по данным на сентябрь 2026 года составляла почти 50% по сравнению со средним уровнем в 30% в 2025 году.

"Запрет на экспорт дизеля из США усилит конкуренцию за поставки из других стран, где предложение и без того ограничено", - говорит старший вице-президент Wood Mackenzie Алан Гелдер, отвечающий за направление нефтепереработки, химической промышленности и нефтяных рынков.

"С учетом российского запрета на экспорт дизельного топлива и высокой загруженности европейских НПЗ, Китай на данный момент является единственной страной со значительными свободными нефтедобывающими мощностями, которые могли бы компенсировать сокращение объемов переработки в США. Однако Китай вполне может решить, что это не отвечает его интересам", - отмечает Гелдер.

По словам эксперта, введение Соединенными Штатами запрета на экспорт дизеля, вероятно, увеличит расходы американских потребителей.

"Сокращение переработки нефти для устранения избытка предложения перенесет ценовую нагрузку с дизельного топлива на бензин. Таким образом, мера, призванная снизить цены на дизель на заправках в итоге может привести к подорожанию бензина", - говорит он.

Анализ Wood Mackenzie показывает, что запасы дизельного топлива и газойля за пределами США будут сокращаться быстрее, поскольку американские поставки перестанут поступать на эти рынки. Особенно уязвимой является Европа, и сложная задача поиска альтернативных поставщиков предстоит Латинской Америке.