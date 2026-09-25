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Эрдоган сообщил о контактах с Россией и Украиной ради безопасности в Черном море

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакты с Москвой и Киевом по теме обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Он сказал об этом Newsweek.

"Мы продолжаем взаимодействовать с обеими сторонами ради того, чтобы обеспечить, что гражданское судоходство, торговые пути и энергетическая инфраструктура останутся вне конфликта", - заявил президент.

Он считает, что необходимо создать механизм, который на постоянной основе будет обеспечивать безопасность коммерческого судоходства в Черном море.

По его словам, Турция готова способствовать завершению конфликта. По его словам, Анкара поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом, так как "посредническая работа требует возможности диалога с обеими сторонами конфликта".

Он отметил, что Турция учитывает риск распространения конфликта на другие страны в регионе. При этом он подчеркнул, что необходимо тщательно проверять все сообщения о возможных актах саботажа в Европе и избегать шагов, которые могли бы привести к эскалации.

"Приоритет для Турции - избежать того, чтобы военные действия превратились в более широкий конфликт, который затягивает другие страны", - подчеркнул Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина Черное море
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