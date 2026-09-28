Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Ульяновске выросло до 17

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Ульяновск в минувшую пятницу выросло до 17, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Пострадали 17 человек, среди из них есть и дети. Всем была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших, четверо из которых были госпитализированы. Среди пострадавших - трое подростков 12-17 лет.

В результате массированной атаки БПЛА были повреждены предприятие и несколько многоквартирных жилых домов.