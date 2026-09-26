Глава МИД РФ обвинил Европу в желании сорвать попытки урегулирования кризиса на Украине

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Европа делает все, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования ситуации на Украине, в которой заинтересованы, в том числе, и США, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Европа делает всё, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе, администрация Трампа", - сказал Лавров в субботу, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.