Пожар на лакокрасочном заводе в Ленинградской области потушен
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре лакокрасочного завода в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России в понедельник утром.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник сообщалось о возгорании на территории лакокрасочного завода в Волосовском районе Ленобласти, огонь был локализован на площади 1120 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.