Пожар на лакокрасочном заводе в Ленинградской области потушен

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре лакокрасочного завода в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России в понедельник утром.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось о возгорании на территории лакокрасочного завода в Волосовском районе Ленобласти, огонь был локализован на площади 1120 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.