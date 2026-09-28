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Пожар на лакокрасочном заводе в Ленинградской области потушен

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре лакокрасочного завода в Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России в понедельник утром.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось о возгорании на территории лакокрасочного завода в Волосовском районе Ленобласти, огонь был локализован на площади 1120 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Ленобласть
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