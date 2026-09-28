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Песков назвал позитивным факт встречи глав МИД РФ и ФРГ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Состоявшаяся "на полях" ГА ООН встреча глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля никоим образом не свидетельствует об изменении в политике Берлина, однако сам факт проведения такой встречи позитивен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Никоим образом не свидетельствует. Вы слышали заявление нашего министра иностранных дел, который сказал, что ничего нового он не услышал. Но сам факт проведения такой встречи позитивен, безусловно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что "мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю, но все равно лучше общаться друг с другом".

"Безусловно, делать какие-то такие, знаете, концептуальные выводы о скорых переменах и так далее - это было бы ошибочно", - добавил Песков.

26 сентября сообщалось, что главы МИД РФ и ФРГ Лавров и Йоханн Вадефуль встречаются в Нью-Йорке "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН. Прошедшая встреча - первая очная встреча главы российского внешнеполитического ведомства с германским визави за последние более чем 4,5 года. В прошлый раз такой контакт состоялся в январе 2022 года, когда Москву посещала на тот момент глава МИД Германии Анналена Бербок.

Дмитрий Песков МИД РФ ФРГ
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