Песков назвал позитивным факт встречи глав МИД РФ и ФРГ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Состоявшаяся "на полях" ГА ООН встреча глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля никоим образом не свидетельствует об изменении в политике Берлина, однако сам факт проведения такой встречи позитивен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никоим образом не свидетельствует. Вы слышали заявление нашего министра иностранных дел, который сказал, что ничего нового он не услышал. Но сам факт проведения такой встречи позитивен, безусловно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что "мы всегда говорили, что наличие диалога всегда лучше, чем его отсутствие, даже в условиях, когда двусторонние отношения, собственно, тяготеют к нулю, но все равно лучше общаться друг с другом".

"Безусловно, делать какие-то такие, знаете, концептуальные выводы о скорых переменах и так далее - это было бы ошибочно", - добавил Песков.

26 сентября сообщалось, что главы МИД РФ и ФРГ Лавров и Йоханн Вадефуль встречаются в Нью-Йорке "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН. Прошедшая встреча - первая очная встреча главы российского внешнеполитического ведомства с германским визави за последние более чем 4,5 года. В прошлый раз такой контакт состоялся в январе 2022 года, когда Москву посещала на тот момент глава МИД Германии Анналена Бербок.