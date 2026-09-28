Суд попросили изъять у гендиректора "Газпром газораспределение Иваново" землю в Плесе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Приволжского района Ивановской области направила в суд иски об истребовании земельных участков в историческом поселении федерального значения Плёс у руководителя одной из региональных ресурсоснабжающих организаций, сообщила областная прокуратура.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре АО "Газпром газораспределение Иваново" и депутате Ивановской областной думы Сергее Мазалове.

По данным надзорного ведомства, в 2009 году одному из руководителей региональной ресурсоснабжающей организации в аренду дали два земельных участка в Плёсе: один - под ИЖС, второй - под садоводство. За оба участка он платил около 1 тысячи рублей в год.

Позже один из участков сначала оформили в собственность на другого человека, а затем переоформили на его отца.

В 2010 году еще один смежный участок получила в аренду родственница руководителя компании с арендной платой 188 рублей в год.

Впоследствии на указанных землях было построено несколько капитальных объектов, в том числе жилой дом площадью более 300 кв. метров. При этом, отметили в прокуратуре, участки находятся в границах заповедной территории Плёсского музея-заповедника, где новое жилищное строительство запрещено.

Теперь прокуратура требует через суд признать сделки недействительными, вернуть участки общей площадью более 2 тысяч кв. метров государству, снести самовольные постройки и освободить землю.