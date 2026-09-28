Путин констатировал полный провал попыток вмешаться в выборы в России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Все попытки сорвать избирательную кампанию в России, в том числе с использованием террористических методов и инструментов, зарубежных спецслужб, провалились, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

"Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов, зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались, - сказал он. - Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее".