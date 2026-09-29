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Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае-августе снизился на 7%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний с мая по август 2026 года составил 39,5 млн человек, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Начиная с мая по август перевезено 39,5 млн пассажиров российскими авиакомпаниями, в том числе 29,6 млн по внутренним воздушным линиям и 9,9 млн по международным. В настоящее время авиасообщение осуществляется с 37 иностранными государствами", - сказал Ядров.

Согласно ранее опубликованным данным Росавиации, в мае-августе 2025 года авиакомпании перевезли около 42,6 млн человек. Таким образом, в аналогичном периоде текущего года показатель сократился примерно на 7%.

Группа "Аэрофлот", доля которой на российском рынке составляет 53,5%, перевезла в отчетном периоде 21 млн человек, добавил глава Росавиации. Средняя занятость пассажирских кресел в целом по отрасли оценивается в 89,8%, лидерами по этому показателю являются S7 (95,6%), Smartavia (95,5%) и "Победа" (почти 95%). Доля рейсов в обход Москвы достигла более 53%, также отметил Ядров.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году ожидается в объеме 108,5 млн человек, что на 0,3% меньше, чем годом ранее, говорится в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе. Отрасль сталкивается с "системными ограничениями": дефицитом и сложностями обслуживания импортной авиатехники, закрытием ряда аэропортов юга России. Эти факторы будут сдерживать темпы роста авиаперевозок, особенно на внутренних маршрутах, сказано в документе.

Аэрофлот Минэкономразвития Дмитрий Ядров Росавиация Михаил Мишустин
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